edición general
5 meneos
83 clics
Los usuarios que compraron los Amazon Echo Show se quejan de la gran cantidad de publicidad que están recibiendo

Los usuarios que compraron los Amazon Echo Show se quejan de la gran cantidad de publicidad que están recibiendo

Amazon ha ido añadiendo más publicidad en sus Echo Show hasta el punto que aparece mientras pasa fotos o en la pantalla de inicio.

| etiquetas: amazon , echo , publicidad
4 1 0 K 54 tecnología
8 comentarios
4 1 0 K 54 tecnología
Robus #1 Robus *
No es que fuese a comprar uno de esos... pero es que me han quitado las ganas de comprar cualquier producto de la gama de Amazon para el hogar, y eso que uso y estoy contento con el fire-stick para la tele.

Pues igual, cuando tenga que cambiarmelo, me miro otras opciones por si acaso.
1 K 15
tul #3 tul
#1 los sticks esos van a terminan cagando publicidad por los cuatro costados
1 K 24
Robus #8 Robus
#3 Seguramente, así que voy a buscar alternativas...
0 K 12
jdmf #5 jdmf
Eso de que "si es gratis el producto eres tú" ha subido de nivel, ahora pagas para ser el producto
0 K 11
Pacman #7 Pacman
Raspberry pi w2 (o simplemente modelo w) y os curráis un filtro antipublicidad para todas vuestras conexiones

Este va a ser mi próximo gadget para el hogar.
0 K 11
MisturaFina #6 MisturaFina
No tengo porque ver publicidad NUNCA!
Hace 20 años que no miro publicidad. No consumo servicios que incluyen publicidad. Y si, mas soy feliz y tengo a mi cerebro para mi. La publicidad pudre el cerebro. Entre otras cosas modernas claro.
0 K 7
ElBeaver #2 ElBeaver
Hackearlo y ya
0 K 6
reivaj01 #4 reivaj01
#2 Hackearlo desenchufarlo y ya
0 K 13

menéame