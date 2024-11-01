edición general
Usar una SIM con número móvil personal en dispositivos IoT y máquinas quedará prohibido desde el 1 de enero

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones creó en 2010 el prefijo 59 para numeración M2M destinada a dispositivos IoT, como las balizas v16. Aun así, muchos usuarios y empresas siguen usando SIM personales en alarmas, cámaras, TPV o localizadores. Dado que los números móviles para personas empiezan a escasear, el Ministerio planea prohibir que nuevas máquinas utilicen numeración de los rangos 6 y 7 desde 2026. Los dispositivos que ya la usen deberán migrar al prefijo 59 antes del 1 de enero de 2031, coincidiendo con el apagado del 2G y 3G.

#1 tropezon *
Los números destinados a conectar personas escasean. A finales de 2024 sólo quedaban disponibles unos 3,6 millones de números de telefonía móvil empezados por 6, el 3,6% del total. Si sumamos los que empiezan por 7, la disponibilidad en total es del 28,65%, unos 40,1 millones.
#3 Regreso
Joder, que añadan dos numero mas... ya ves tu que problema
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Skynet
