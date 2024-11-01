Usar una SIM con número móvil personal en dispositivos IoT y máquinas quedará prohibido desde el 1 de enero

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones creó en 2010 el prefijo 59 para numeración M2M destinada a dispositivos IoT, como las balizas v16. Aun así, muchos usuarios y empresas siguen usando SIM personales en alarmas, cámaras, TPV o localizadores. Dado que los números móviles para personas empiezan a escasear, el Ministerio planea prohibir que nuevas máquinas utilicen numeración de los rangos 6 y 7 desde 2026. Los dispositivos que ya la usen deberán migrar al prefijo 59 antes del 1 de enero de 2031, coincidiendo con el apagado del 2G y 3G.