El US Open ordena a las emisoras censurar las reacciones del público ante la presencia de Trump en la final

Invitado por la relojera suiza de lujo, Rolex, Donald Trump estará presente para asistir a la final masculina del US Open. Se ha enviado un correo interno a todas las emisoras del torneo pidiéndoles que censuren cualquier protesta eventual u otra reacción a la presencia del presidente: "En cuanto a la cobertura televisiva, pedimos a todas las emisoras que se abstengan de mostrar perturbaciones o reacciones en respuesta a la presencia del presidente en cualquier capacidad. Agradecemos su comprensión y cooperación".

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Cómo está la censura en Corea del Norte
#6 Alcalino
#1 Los que dicen que Sanchez es un dictador no están en contra de las dictaduras, solo en contra de Sanchez, en realidad sus dictaduras les encantan.
Kantinero #4 Kantinero
Boicot a Rolex, los tiro todos a la basura
#2 Barriales
Libertazzzzzz!!!!! CARAJO!!!!!
Pejeta #3 Pejeta
No se a quien se le ocurre poner la final del OPEN en Cuba.
#5 unocualquierax
La Copa de su Excelencia el Caudillo.

(Cuidado no se quede con el trofeo).
asola33 #7 asola33 *
#5 Tve emitía en directo-diferida de unos cuantos segundos. Grababan una cinta de video y lo reproducian y emitian veinte metros más lejos. La cinta iba al aire libre.
Fumanchu #8 Fumanchu
Aquí recuerdo cierta final de la copa del rey entre el athletic y el barça que se hizo un montaje magnífico sobre lo que estaba sucendiendo en el estadio, y me acuerdo de un tipo envuelto en una ikurriña con la mano en el corazón mientras sonaba un himno puesto en playback para acallar la monumental pitada, pero en fin la tele y los medios no tratan de decir lo que sucede si no lo que les dicen que tiene que suceder y más en eventos deportivos de primer nivel.
