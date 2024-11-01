El US Open ordena a las emisoras censurar las reacciones del público ante la presencia de Trump en la final

Invitado por la relojera suiza de lujo, Rolex, Donald Trump estará presente para asistir a la final masculina del US Open. Se ha enviado un correo interno a todas las emisoras del torneo pidiéndoles que censuren cualquier protesta eventual u otra reacción a la presencia del presidente: "En cuanto a la cobertura televisiva, pedimos a todas las emisoras que se abstengan de mostrar perturbaciones o reacciones en respuesta a la presencia del presidente en cualquier capacidad. Agradecemos su comprensión y cooperación".