Del uranio al crudo: Trump pone precio a su guerra contra Irán

Donald Trump ha vuelto a tensar el tablero de Oriente Próximo con una frase que condensa bastante bien su estrategia con Irán: negociar mientras enseña el palo. En una entrevista con el Financial Times, el presidente de Estados Unidos aseguró que podría “tomar el petróleo de Irán” e incluso hacerse con la isla de Jark, la principal terminal de exportación de crudo del país. “Mi opción favorita es tomar el petróleo de Irán”, dijo. Cuando se le preguntó por la posibilidad de controlar Jark, respondió que quizá lo hiciera y quizá no.