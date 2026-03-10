·
UPN propone derogar la Transitoria Cuarta de la Constitución, "en un momento en el que el independentismo vasco está creciendo"
El articulado de la Transitoria Cuarta establece un procedimiento especial para que Navarra pueda integrarse en la CAV si así se decide democráticamente.
upn
,
constitución
,
independentismo
,
navarra
4 comentarios
politica
#1
Peka
Te doy derechos porque pienso que no lo puedes cumplir, pero cuando veo que igual si puedes te los quito.
UPN no es un partido democrático.
UPN no es un partido democrático.
5
K
59
#3
Mltfrtk
#1
Y un partido fracasado. No gobiernan desde el 2015 y perdieron el ayuntamiento de Pamplona por incapacidad manifiesta con una moción de censura. Ayuntamiento que ahora gobierna EH Bildu, por cierto.
1
K
24
#4
Desideratum
#1
Los conceptos UPN y democracia son absolutamente incompatibles. No se puede esperar nada democrático de una peña que su modelo aspiracional es un modelo conceptual del país que es el mismo del de los carlistas del siglo XIX.
1
K
30
#2
txepel
*
por ello ha instado que le apoyen el resto de partidos "que entiendan que quieren seguir como lo que somos en este momento, una comunidad
diferenciada, singular
y dentro del país que se llama España".
Paradójicamente están más de acuerdo con esto esos a los que llama “independentistas” que los partidos con los que se suele juntar.
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
