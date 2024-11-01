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Unos geógrafos de la UBC: entre 1990 y 2023 el verano se ha extendido hasta 6 días más por década en el planeta

Unos geógrafos de la UBC: entre 1990 y 2023 el verano se ha extendido hasta 6 días más por década en el planeta

Los veranos están llegando antes, se están alargando cada vez más, son más calurosos: esto está evolucionando más rápido de lo que se creía.

| etiquetas: clima , veranos mas largos
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2 comentarios
6 0 0 K 74 actualidad
Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho
Vamos a acabar teniendo un verano sin fin.
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LinternaGorri #1 LinternaGorri *
Las cifras no son iguales en todas partes, advierten los investigadores
Pensé que los geógrafos sabrían que;

Duración y fechas: Astronómicamente, comienza en el solsticio de verano (alrededor del 21 de junio en el hemisferio norte y 21 de diciembre en el hemisferio sur) y termina en el equinoccio de otoño, durando aproximadamente tres meses.

Quizás deberían centrarse en explicar que la primavera es más calurosa al final y el otoño a sus inicios o algo así.
Pero redefinir las estaciones a estas alturas...
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