5
meneos
32
clics
Unos elefantes salvajes le rompieron las piernas a un hombre y regresaron esa misma noche para matarlo (ING)
Un supervisor forestal de Malasia murió pisoteado en un lugar de trabajo en el norte del país. La víctima, Saidi Jahari, de 43 años, fue atacada en dos ocasiones durante la noche, según informaron las autoridades.
malasia
elefantes
actualidad
3 comentarios
#1
surco
Me lo decia mi padre, hay que ser serio y terminar lo que empiezas.....aunque lleves una buena trompa.
#2
silvano.jorge
@0 en la noticia dice que es un leñador, no supervisor forestal.
#3
Raúl63
Pues ya podían habernos hecho el favor a nosotros.Se han equivocado y no volverá a ocurrir.
