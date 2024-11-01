·
Unos científicos han conectado 200.000 neuronas humanas a un chip. Y las ha puesto a jugar a ‘Doom’
Si nos dicen que unas neuronas humanas están jugando a ‘Doom’, lo primero que pensaríamos es en ciencia ficción.
|
etiquetas
:
doom
,
neurona
,
chip
,
ordenador
ciencia
7 comentarios
#1
capitan.meneito
Si corre doom, van por el buen camino.
0
K
11
#2
Noeschachi
Hoy en tecnología: Almas desencarnadas atrapadas en un infierno del que salir con motosierra
1
K
22
#3
ombresaco
200mil neuronas para jugar al doom y, según la noticia, en 2021, la misma empresa consiguió que un sistema basado en más de 800.000 neuronas jugara a ‘Pong’
0
K
12
#4
Runru
¿Porque no me sorprende?
0
K
6
#5
jaramero
Cuando me muera quiero donar mis neuronas a ese proyecto
0
K
7
#6
Cehona
Ostras, eso son más que las de todos los votantes de Vox.
1
K
16
#7
Spirito
Ya tiene ese cacharro más neuronas activas que muchas criaturas de aquí.
0
K
9
