Unos científicos han conectado 200.000 neuronas humanas a un chip. Y las ha puesto a jugar a ‘Doom’

Si nos dicen que unas neuronas humanas están jugando a ‘Doom’, lo primero que pensaríamos es en ciencia ficción.

#1 capitan.meneito
Si corre doom, van por el buen camino.
#2 Noeschachi
Hoy en tecnología: Almas desencarnadas atrapadas en un infierno del que salir con motosierra
#3 ombresaco
200mil neuronas para jugar al doom y, según la noticia, en 2021, la misma empresa consiguió que un sistema basado en más de 800.000 neuronas jugara a ‘Pong’
#4 Runru
¿Porque no me sorprende?
#5 jaramero
Cuando me muera quiero donar mis neuronas a ese proyecto :foreveralone:
#6 Cehona
Ostras, eso son más que las de todos los votantes de Vox.
#7 Spirito
Ya tiene ese cacharro más neuronas activas que muchas criaturas de aquí. :roll:
