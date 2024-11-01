edición general
30 meneos
53 clics
Unos cazadores comparan la abundancia de codornices con la población china: "Que se mueran diez millones, ¿es relevante?"

Unos cazadores comparan la abundancia de codornices con la población china: "Que se mueran diez millones, ¿es relevante?"

Un micrófono abierto captó al coordinador de unas jornadas organizadas por la Federación de Caza de Castilla y León, que hizo una analogía entre el efecto de las capturas de las aves y una posible mortandad masiva de personas en comparación con una gran población.

| etiquetas: cazadores , federación de caza de castilla y león , china , chinos
25 5 0 K 213 actualidad
14 comentarios
25 5 0 K 213 actualidad
Comentarios destacados:      
devilinside #1 devilinside
Joder, qué tropa
5 K 84
ahotsa #2 ahotsa *
#1 El vídeo: www.youtube.com/watch?v=al7ccMg0g20

El tono con que lo dice es la hostia.

Y la frase final no tiene desperdicio: "Esto es una cuestión del hombre blanco". Le ha faltado decir heterosexual.

Qué gentuza...
8 K 128
EvilPreacher #6 EvilPreacher *
¡Quién iba a imaginar que quienes son incapaces de empatía con los animales lo sean también con los humanos!
4 K 47
EldelaPepi #9 EldelaPepi
#6
¡Exacto!
1 K 19
Andreham #3 Andreham
Los amantes de la naturaleza.

Los que hacen un trabajo para salvar el bosque.

Los que saben más que nadie sobre cómo proteger a la fauna.
3 K 41
ahotsa #7 ahotsa *
#3 Pues podrían salvar a la humanidad de la superpoblación. Que hagan unos cotos de caza en China y organicen safaris de francotiradores a China. A qué mola.

Aunque seguramente preferirían cazar republicanos.
3 K 58
EldelaPepi #5 EldelaPepi
Les encantaría cazar batusis, pero es que hay muy pocos. Mejor cazar chinos, que son 2.000 millones. xD
Cosas del hombre blanco.
Mare meua, che.
3 K 38
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Hay que ser gañan
1 K 30
Supercinexin #13 Supercinexin
#4 A ver, es Castilla.

Lo que no llego a entender es qué cojones hace Podemos teniendo candidatos en esa comunidad. Y si me apuras, ni el PSOE, jajajaja xD
0 K 19
ahotsa #11 ahotsa *
Edit. Borrado.
0 K 20
ahotsa #12 ahotsa
A mí no me parece (o parecía) mal la caza siempre que su destino fuera la alimentación y con toda la reglamentación que tenga que haber. Pero cada vez me cuesta más mantener una posición intermedia...
0 K 20
SeñorPresunciones #10 SeñorPresunciones
Putos salvajes de mierda. Siguen en la edad de piedra y se lo permitimos. No debería ser así.
0 K 13
neiviMuubs #8 neiviMuubs
Ni me imagino la cuesta abajo con que seguiría semejante conversación entre esos dos racistas, pero sospecho que no hablarian luego de Góngora y Quevedo.
0 K 7
#14 bol
Son cazadores: les gusta acechar y matar seres vivos.
0 K 7

menéame