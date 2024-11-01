Unos cazadores comparan la abundancia de codornices con la población china: "Que se mueran diez millones, ¿es relevante?"

Un micrófono abierto captó al coordinador de unas jornadas organizadas por la Federación de Caza de Castilla y León, que hizo una analogía entre el efecto de las capturas de las aves y una posible mortandad masiva de personas en comparación con una gran población.
| etiquetas: cazadores , federación de caza de castilla y león , china , chinos
El tono con que lo dice es la hostia.
Y la frase final no tiene desperdicio: "Esto es una cuestión del hombre blanco". Le ha faltado decir heterosexual.
Qué gentuza...
¡Exacto!
Los que hacen un trabajo para salvar el bosque.
Los que saben más que nadie sobre cómo proteger a la fauna.
Aunque seguramente preferirían cazar republicanos.
Cosas del hombre blanco.
Mare meua, che.
Lo que no llego a entender es qué cojones hace Podemos teniendo candidatos en esa comunidad. Y si me apuras, ni el PSOE, jajajaja