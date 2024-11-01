Uno de los relatos más influyentes en la fantasía y Ciencia ficción: "Un incidente en el puente del Río Buho" (traducción Creative Commons y contexto)

Ambrose Bierce es uno de los escritores más relevantes de época contemporánea. Loado por personajes de la talla de Lovecraft o Borges —entre muchos otros— su influencia es clave en diversos ámbitos literarios. Entre ellos los géneros de la Fantasía y de la Ciencia ficción con su imprescindible relato Un incidente en el puente del Río Buho (1890) (...) abordamos desde hace un tiempo el proyecto de realizar traslaciones propias al castellano de textos de esta relevancia histórica, con licencia Creative Commons y sin usar Inteligencia Artificial.