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Uno de los mayores gasolineros de España denuncia una trama de corrupción en Hacienda

Hatta Energy ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por presunto "hostigamiento sistemático" por parte de funcionarios de la Agencia Tributaria, principalmente en Galicia

| etiquetas: gasolina , corrupción , funcionarios , hacienda
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5 comentarios
8 2 2 K 85 actualidad
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Gasolineros en Galicia se quejan de hacienda ... esto es como si el R.Madrid se queja de que no le han pitado un penalty a favor.
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Cehona #5 Cehona
#2 Y el Real Madrid tiene pruebas.  media
1 K 21
Gry #3 Gry
No es la primera vez que las gasolineras denuncian trabas para establecerse en Galicia.

Por ejemplo: www.adiantegalicia.es/actualidade/2018/06/08/los-empresarios-de-gasoli
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Feindesland #1 Feindesland
Hatta Energy, el cuarto mayor operador de estaciones de servicio de España, ha llevado la rivalidad en el sector de los hidrocarburos al ámbito penal. La empresa denuncia una “trama de corrupción” en el seno de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), especialmente, en Galicia. Según la denuncia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, presentada ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado 18 de marzo y ampliada el día 30 de marzo, se habría llevado a cabo una presunta…   » ver todo el comentario
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#4 luckyy
Unos funcionarios que hacen tan bien su trabajo que impiden delinquir a estos sinvergüenza. Perfecto!!
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menéame