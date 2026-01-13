Uno de los detenidos por sumisión química en el caso que manipuló la policía: “Yo no fuerzo. Solo un poco. Al límite de lo legal”

“Pa’ que nos pillen tienen que analizar el cubata”, se lee en Potensia, un grupo de WhatsApp administrado por uno de los dos denunciados por presunta violación en el proceso por el que Estrasburgo ha condenado a España. Un investigado por sumisión química en el caso que le costó a España una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) presumió, en un grupo de WhatsApp que administraba, de “jugar al límite de lo legal”. Al responder a otro miembro que le pedía que diera señales tras las detenciones de los condenados de La Manada....