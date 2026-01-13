edición general
Uno de los detenidos por sumisión química en el caso que manipuló la policía: “Yo no fuerzo. Solo un poco. Al límite de lo legal”

“Pa’ que nos pillen tienen que analizar el cubata”, se lee en Potensia, un grupo de WhatsApp administrado por uno de los dos denunciados por presunta violación en el proceso por el que Estrasburgo ha condenado a España. Un investigado por sumisión química en el caso que le costó a España una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) presumió, en un grupo de WhatsApp que administraba, de “jugar al límite de lo legal”. Al responder a otro miembro que le pedía que diera señales tras las detenciones de los condenados de La Manada....

Antipalancas21 #2 Antipalancas21
El investigado, llamado David y cuñado de un policía, dijo: “Yo no fuerzo. Solo un poco”. Otro integrante del grupo se muestra tranquilo, en otro mensaje, al apuntar que para encontrar una prueba tendrían que analizarles el cubata.
#3 Nahid
Una mujer borracha no se toca, aunque diga la verdad
antesdarle #4 antesdarle
Nómada_sedentario #5 Nómada_sedentario
No vereis a la derechusma rasgarse las vestiduras por este caso.
Por lo que sea...
Andreham #1 Andreham
Pues ahora jugará al limite de lo legal. Concretamente en el limite de la cárcel, que separa a la gente legal de la que ha hecho algo ilegal.
