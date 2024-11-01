Uno de cada cuatro estadounidenses cree que el atentado contra Trump fue un montaje

Estados Unidos ya no discute solo sobre política. Discute sobre la propia realidad. Una nueva encuesta publicada este lunes revela que uno de cada cuatro estadounidenses cree que el intento de asesinato contra Donald Trump durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca fue "un montaje". Según el sondeo elaborado por YouGov para NewsGuard, el 45% de los encuestados considera que el ataque fue real, mientras que el 24% cree directamente que fue "escenificado". El 32% restante asegura no tener claro qué ocurrió realmente.