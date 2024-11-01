edición general
La Universidad de Sevilla a través del espejo

Un presidente de tribunal que intenta abortar un acto reglado en 2026 porque no controla el resultado; un catedrático que confunde requisitos con méritos y “olvida” en el expediente una acreditación a cátedra que obra en poder de la propia institución; un académico que predica la excelencia mientras practica la obstrucción y la rabieta; un defensor de la pedagogía del palo que no soporta que le respondan con precisión jurídica y serenidad intelectual.

#3 LikeaRollingStone
Puede parecer un asunto local, pero ha sido una lucha inmensa de una excelente profesora contra lo más podrido y corrupto del sistema universitario.

Una investigadora internacional que nos ha traído los textos perdidos de Chaves Nogales frente a quienes sólo han medrado con las peores artes.

Ladraban, luego cabalgas, Yolanda.
