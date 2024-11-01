edición general
La Universidad de La Habana suspende clases presenciales por crisis energética

La Universidad de La Habana anunció este viernes la suspensión de las clases presenciales por 30 días debido a la crisis energética que enfrenta el país, agravada por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos. Según un comunicado de la institución, se pospondrán las actividades asociadas al Congreso Universidad 2026 y se extenderá la modalidad semipresencial a todas las carreras y programas de Técnico Superior Universitario (TSU) a partir del viernes 6 de febrero.

Comentarios:
Comentarios destacados:        
YoSoyTuPadre
Vaya, veis como el comunismo no funciona, a nada que le hagas un bloqueo comercial (e ilegal) durante 60 años y lo remates con un bloqueo físico a los petroleros que llevan energía a una isla sin fuentes propias, ya colapsa :shit:

No vaya ser que funcionase si se le ls dajase tranquilo a sus mierdas, no vaya ser
Macnulti_reencarnado
#6 el comunismo no ha funcionado NUNCA. A ver si espabilamos.
YoSoyTuPadre
#14 Ya, que se lo digan a los chinos

Que sí, que China no es comunistas... excepto cuando hay que atacarla :roll:
Macnulti_reencarnado
#15 te veo espabilao.
sotillo
#14 60 años de resistencia contra el país más poderoso de la Tierra
Macnulti_reencarnado
#20 67 años de dictadura del dictador hijo de perra Fidel Castro Ruz y su hermana Raúl Castro Ruz. Hambre, represión y millones de familias rotas.
ElenaCoures1
#6 Bloqueo que no existe, porque uno de los compradores de Cuba sea USA
Y bloqueo que sortean año tras años montones de turistas
Se llama embargo
sotillo
#6 Bueno se ve que se van adaptando pero seguirán estudiando
cfsr86
Hombre china era un país feudal a principios de siglo y hoy es una de las primeras potencias mundiales, ahh que me tiene bloqueado #6
Dav3n
Bloqueos sanos con hilillos de libertah de la buena.

Otra gran lección de occidente para el mundo.
Pontecorvo
#2 Que sí, que chiquillas tengan que vender el cuerpo a repulsivos turistas es por culpa de los yankis no del sistema que tienen. Claro que sí.
3 K 34
xaviazo
Hablaron tanto del bloqueo que ahora tienen un bloqueo. Efecto llamada.
Raziel_2
#1 ¿Antes no tenian restricciones al comercio?

Joder que guay, si a ti nadie te vendiese nada seguro que te habría parecido de puta madre.
4 K 61
xaviazo
#3 ¿Quién no le vendía nada?... Si hasta le regalaban el petróleo (único país del mundo al que le regalaban petróleo).
Raziel_2
#24 Ninguna empresa que comerciase en Cuba podia comerciar en USA.

Pero no pasa nada. Libertad.
sotillo
#1 Yo creía que lo de los Rubio venía de hace mucho no que apareciera ahora
Spirito
Lo que hace EEUU con lo bloqueos son crímenes contra la población.

¡¡¡HdlgP!!!
guillersk
El cabron del tromp menuda carambola se ha marcado, Venezuela y de oca a oca, cuba.
Macnulti_reencarnado
En cuanto los hijos de perra de la dictadura castrista depongan el poder, queden en manos de la justicia para pagar por los crímenes cometidos y convoquen elecciones libres, se termina el mal sueño del pobre pueblo cubano.
meneandotela
Y necesitan electricidad para al menos darle clases a los más pequeños?
guillersk
#4 no


Pero si para un semáforo, para la luz del pasillo ... Para la bomba que mueve el agua del inodoro....
meneandotela
#7 #9 okkk
teneram
#4 La Habana tiene una población de más de 2 millones y es más extensa que Madrid. Los estudiantes usan transporte público que ahora está suspendido por falta de combustible. A eso súmale los cortes continuos de fluido eléctrico.
3 K 41
Enero2025
Podéis discutir sobre el bloqueo pero que Cuba es una dictadura es un hecho indefendible.
jonolulu
#10 Como España, con el dictador Perro Sanxe, y una dependencia absoluta del petróleo foráneo
