La Universidad de La Habana suspende clases presenciales por crisis energética

La Universidad de La Habana anunció este viernes la suspensión de las clases presenciales por 30 días debido a la crisis energética que enfrenta el país, agravada por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos. Según un comunicado de la institución, se pospondrán las actividades asociadas al Congreso Universidad 2026 y se extenderá la modalidad semipresencial a todas las carreras y programas de Técnico Superior Universitario (TSU) a partir del viernes 6 de febrero.