La Universidad de Granada crea el archivo histórico de los memes de los últimos 25 años

La Universidad de Granada (UGR), ha presentado un proyecto de recopilación y catalogación que reúne más de 1.000 elementos gráficos vinculados al humor en Internet. Este archivo, denominado 'Humnet', recorre 25 años de producción digital, abarcando desde las primeras manifestaciones del humor digital hasta las tendencias actuales de redes sociales. Este archivo, diseñado por Doina Repede, profesora del Departamento de Lengua Española de la UGR, junta en un mismo lugar una amplia variedad de formatos humorísticos, como memes, desmotivaciones..