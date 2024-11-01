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La Universidad de Granada crea el archivo histórico de los memes de los últimos 25 años

La Universidad de Granada crea el archivo histórico de los memes de los últimos 25 años

La Universidad de Granada (UGR), ha presentado un proyecto de recopilación y catalogación que reúne más de 1.000 elementos gráficos vinculados al humor en Internet. Este archivo, denominado 'Humnet', recorre 25 años de producción digital, abarcando desde las primeras manifestaciones del humor digital hasta las tendencias actuales de redes sociales. Este archivo, diseñado por Doina Repede, profesora del Departamento de Lengua Española de la UGR, junta en un mismo lugar una amplia variedad de formatos humorísticos, como memes, desmotivaciones..

| etiquetas: meme , archivo , universidad de granada , lol , ugr
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4 comentarios
7 2 0 K 94 cultura
Pacman #1 Pacman
Enlace directo

humnet.snlt.es/
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YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
sí, trabajas para que tu dinero se destine a mantener a pijoprogres que dicen estudiar la lengua española con proyectos de investigación de este tipo y que se la pasan recopilando memes en redes sociales y sin dar un palo al agua. luego que por qué las universidades privadas y blablablá. yo las privatizaría todas. si quieren holgazanear con proyectitos de investigación como este, que se busquen financiación privada o se la paguen de su bolsillo, pero no con dinero público, no a costa de mi trabajo y del de los demás. no hay vergüenza!
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alfre2 #2 alfre2
Pues no está Butthurt dweller  media
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Urasandi #4 Urasandi
¿Más de 1.000 memes? Pues mi disco duro debe ser el Louvre.
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menéame