La Universidad de Alicante desarrolla un método sostenible para extraer tierras raras, uranio y torio

La Universidad de Alicante ha patentado un nuevo procedimiento de extracción selectiva de elementos críticos que permite recuperar tierras raras, uranio y torio con una eficacia del 95 %. La tecnología desarrollada por investigadores de los institutos universitarios de Síntesis Orgánica y el de Agua y de las Ciencias Ambientales. Una de las principales ventajas de esta formulación química, es su capacidad de reutilización. “Tras el proceso de extracción, la mezcla puede recuperarse casi casi en su totalidad y volver a emplearse en nuevos ciclos