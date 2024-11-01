edición general
Unity asegura que ya tiene listo un software con IA para que cualquiera pueda crear sus propios videojuegos completos

¿Qué aficionado no ha soñado alguna vez con crear su propio videojuego? El problema es que, dejando de lado algunas herramientas puntuales, para cumplir un deseo así era necesario un requisito: saber programar. Ahora, la compañía Unity ha anunciado que tienen listo un software que podría volverlo realidad. ¿Cómo? Gracias a la inteligencia artificial, claro. Lo más llamativo de todo es que la IA se encargaría de todo. Los usuarios solo necesitarían una idea básica y dar las instrucciones oportunas a la IA para ver su proyecto (llamémoslo así)...

10 comentarios
Tx4 #6 Tx4
Un hilo de esperanza para PCFUTBOL 8 :troll:
2 K 34
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
#6 Héctor Prats se frota las manos.
Mañana anuncia su salida.
0 K 12
Benzo #1 Benzo *
Voy a crear el half-life 3 !! :-P
1 K 21
Robus #3 Robus
#1 Para eso mejor el Half Life Alyx 2! :-D
0 K 12
mosfet #10 mosfet
#1 Te me adelantaste! pues yo me pillo el Half Life 4 !
0 K 6
Robus #2 Robus
Pues estaría más que bien... si funcionase.

Igual dentro de 10 años...
0 K 12
TheIpodHuman #9 TheIpodHuman *
#0 Callate, que no se entere Dalas Review que lo mismo se le ocurre hacer una version peor del SeaCret xD xD xD xD
0 K 12
#7 XXguiriXX
Al final podré salvar a Lisa.

Save Lisa Silent Hill
0 K 11
#4 arreglenenlacemagico
bueno lo dudo aun unity siendo facil comparado con otros motores te hara un flappy bird pero pidele que te haga una cosa mas compleja y seguramente no funcione bien tendra muchas cosas rotas , vamos sera un juego de quiero hacer un juego que recoja monedas y cuando llege a 0 te mueres pero olvida te de cosas complejas si sonnet es malisimo para la logica de videojuegos y los plugins entrenados con sonnet o otros modelos mas avanzados en ue5 entrenados con ue5 exclusivamente se inventan nodos , variables, todo spagetti te valdra si quieres hacer un juego timo de esos que te anuncian en tus sesiones de brainrot que nunca sera como el gamplay trailer
0 K 8
#5 chocoleches
#4 Con RPG Maker se han hecho juegos de aficionados que han acabado siendo comerciales, como To the Moon o Omari.
0 K 12

