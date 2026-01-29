edición general
5 meneos
6 clics

La Unión Europea designa como terrorista a Guardia Revolucionaria de Irán

Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea acordaron este jueves (29.01.2026) designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como "organización terrorista", tras la mortal represión de las protestas masivas, declaró la jefa de la diplomacia del bloque Kaja Kallas.

| etiquetas: unión europea , terrorista , guardia revolucionaria , irán
4 1 0 K 60 actualidad
11 comentarios
4 1 0 K 60 actualidad
Comentarios destacados:    
#2 angar300
Estupendo, ahora el ICE y el ejército israelí,
10 K 142
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
#1 No, si esta vez han acertado. Lo que les falta curiosamente es lo que dice #2. Un olvido tonto
2 K 42
Spirito #1 Spirito
Qué tajo de anormales o corruptos, o ambas, hay en la UE. :wall:
3 K 42
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
#1 Que tajo de fans de dictaduras tenemos por aquí
Siempre con lo peorcito Spirito; no cambias
1 K 18
Spirito #6 Spirito *
#5 Yo, en cambio, tengo esperanza en tí. Remota, muy remota, remotísima... sí, lo sé, casi un milagro. :foreveralone:
1 K 21
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
#6 ¿Qué tienes esperanza de que me convierta en un fan de dictadores de mierda?
Espera sentado, fan
1 K 18
Spirito #8 Spirito
#7 Tengo esperanza en que esas tres o cuatro neuronas que aún te sobreviven sean capaz de desarrollarse y pensar por ti misma.

Sí, lo sé, un verdadero milagro. :troll:
1 K 21
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
#8 Contigo, fan de dictadores, que apenas tienes una, eso no ocurre
Intenta desviar la atención otra vez; que no se note que lo tuyo es el betún
1 K 18
Spirito #11 Spirito
#9 xD xD xD

¿Está la agente especial de la CIA cabreada por algo hoy? ¿No han repartido las debidas chuches yanquis? :troll:
0 K 9
Rayder #3 Rayder
El perrito faldero de EEUU justificando el próximo ataque a Irán.
2 K 29
Gry #10 Gry
Van justo después de "Antifa". :troll:
0 K 17

menéame