La Unión Europea designa como terrorista a Guardia Revolucionaria de Irán

Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea acordaron este jueves (29.01.2026) designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como "organización terrorista", tras la mortal represión de las protestas masivas, declaró la jefa de la diplomacia del bloque Kaja Kallas.
