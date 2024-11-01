edición general
Una unidad militar anuncia la toma del poder en Madagascar tras la huida del presidente asediado por las protestas

Una poderosa unidad militar insurrecta de Madagascar, el Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra (CAPSAT), ha anunciado este martes la supresión de la Constitución y la toma del poder en este país insular del sudeste de África. “Vamos a asumir nuestras responsabilidades, vamos a tomar el poder”, ha declarado a los medios de comunicación un oficial del CAPSAT en el Palacio Ambotsirohitra, la sede de la Presidencia en la capital, Antananarivo.

