La única libertad que tenemos los seres humanos es elegir con que actitud nos enfrentamos a las cosas

Cuando uno tiene un mal día y cree que todo le está saliendo mal, se siente horrible o un fracasado, tendría que repasar las enseñanzas del doctor Viktor Frankl para darse cuenta qué pequeños son nuestros problemas cuando uno rememora los que tuvo él.

Este neurólogo, psiquiatra, filósofo y gran humanista fue un superviviente del campo de exterminio de Auschwitz. Lo más asombroso no fue que sobreviviera a aquella barbarie, sino cómo sobrevivió y con qué fortaleza.

2 comentarios
"El doctor Frankl no compartía las ideas existencialistas de Jean-Paul Sartre de que tenemos que asumir el absoluto sinsentido de la vida y pechar con él para ser felices. “Lo que yo pienso, más bien, es que hay que aceptar la incapacidad de reconocer el sentido supremo de la vida”, decía. “Pero podemos creer en ese sentido supremo.”
Esto del sentido supremo suena a "tu no lo sabes però dios si. Yo me apunto a Sartre. No le veo sentido a la vida.
Totalmente falso. Lo que promueve este artículo es el inmovilismo y la metafísica, cuando la realidad es todo lo contrario. Materialismo dialéctico.
