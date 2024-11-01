La única libertad que tenemos los seres humanos es elegir con que actitud nos enfrentamos a las cosas

Cuando uno tiene un mal día y cree que todo le está saliendo mal, se siente horrible o un fracasado, tendría que repasar las enseñanzas del doctor Viktor Frankl para darse cuenta qué pequeños son nuestros problemas cuando uno rememora los que tuvo él.
Este neurólogo, psiquiatra, filósofo y gran humanista fue un superviviente del campo de exterminio de Auschwitz. Lo más asombroso no fue que sobreviviera a aquella barbarie, sino cómo sobrevivió y con qué fortaleza.
| etiquetas: viktor frankl , libertad , actitud
Esto del sentido supremo suena a "tu no lo sabes però dios si. Yo me apunto a Sartre. No le veo sentido a la vida.