Según Todd, Estados Unidos ha renunciado al modelo democrático-liberal para transformarse en un sistema imperial impulsado por una irracional embriaguez de violencia. Paralelamente, Irán muestra una inesperada capacidad de resistencia. La fuerza de Teherán no reside en el clero, sino en una estructura social capaz de producir burocracias impersonales y una élite de ingenieros. Realidades que los dirigentes europeos deberían comprender para no verse desbordados por los cambios de un mundo inestable.