Unabomber: ¿un loco, un profeta o ambas cosas? Se publican por primera vez sus ensayos en España
Terrorista que tuvo en jaque al FBI durante 17 años, con 3 muertes y 23 heridos, forzó a los medios a publicar sus ideas a cambio de detener sus atentados.
etiquetas
libros
ensayos
unabomber
cultura
9 comentarios
cultura
#6
kumo
Un terrorista y un tarado.
2
K
32
#4
Mltfrtk
Un baboso machista y racista romantizado.
1
K
25
#5
mund4y4
Me leí la sociedad industrial y su futuro varias veces y según lo leo, a veces me parece que habla de gobiernos como el de Estados Unidos y otras de empresas como Google, Meta y más recientemente, de personas como Elon Musk.
1
K
21
#7
mcfgdbbn3
¿Sus ensayos en España, vino aquí a practicar el "arte" de poner bombas?
0
K
12
#8
amusgada
*
#7
No, es que mientras estuvo preso, y debido a sus críticas al sistema tecno-industrial, le ofendía mucho que sus textos estuvieran online o se distribuyeran comercialmente o se fotocopiaran sin linotipia con electricidad, así que eran todo fanzines sin permiso. Así tengo "El buque de los necios".
Creo que aquí la noticia es que El Español de Pedro J le haga publi a Errata Naturae (gran editorial, por cierto).
Casi añoro los tiempos en los que sus profetas nos contaban cómo cualquier esfuerzo era futil, pues el sistema tecno-industrial colapsaría exactamente en 23 años (y la tontá me la cascaron en 2002) y lo único que se podía hacer hasta entonces era volverse vegano.
2
K
31
#9
mcfgdbbn3
#8
: Sí, lo decía en broma, por el doble sentido de la palabra "ensayo". También podía ser que jugara al fútbol americano, en el Bernabéu.
1
K
20
#2
chochis
Y un martir.
www.psychologytoday.com/us/blog/impromptu-man/201205/harvards-experime
0
K
10
#1
ldoes
Un profe ETA
0
K
7
#3
Don_Pixote
#1
Unabomber uuoooo uuooooo, deja alguna discoteca!! uooo uoo
1
K
20
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
