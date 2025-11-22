edición general
Unabomber: ¿un loco, un profeta o ambas cosas? Se publican por primera vez sus ensayos en España

Terrorista que tuvo en jaque al FBI durante 17 años, con 3 muertes y 23 heridos, forzó a los medios a publicar sus ideas a cambio de detener sus atentados.

kumo
Un terrorista y un tarado.
Mltfrtk
Un baboso machista y racista romantizado.
mund4y4
Me leí la sociedad industrial y su futuro varias veces y según lo leo, a veces me parece que habla de gobiernos como el de Estados Unidos y otras de empresas como Google, Meta y más recientemente, de personas como Elon Musk.
mcfgdbbn3
¿Sus ensayos en España, vino aquí a practicar el "arte" de poner bombas?
amusgada
#7 No, es que mientras estuvo preso, y debido a sus críticas al sistema tecno-industrial, le ofendía mucho que sus textos estuvieran online o se distribuyeran comercialmente o se fotocopiaran sin linotipia con electricidad, así que eran todo fanzines sin permiso. Así tengo "El buque de los necios".

Creo que aquí la noticia es que El Español de Pedro J le haga publi a Errata Naturae (gran editorial, por cierto).

Casi añoro los tiempos en los que sus profetas nos contaban cómo cualquier esfuerzo era futil, pues el sistema tecno-industrial colapsaría exactamente en 23 años (y la tontá me la cascaron en 2002) y lo único que se podía hacer hasta entonces era volverse vegano.
mcfgdbbn3
#8: Sí, lo decía en broma, por el doble sentido de la palabra "ensayo". También podía ser que jugara al fútbol americano, en el Bernabéu. :-P
ldoes
Un profe ETA
Don_Pixote
#1 Unabomber uuoooo uuooooo, deja alguna discoteca!! uooo uoo
