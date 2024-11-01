edición general
La UME instala un muro de contención en la mina de Aznalcóllar para evitar el arrastre de pirita al embalse

El agua de lluvia arrastra pirita y los trabajos están tratando de evitar que desagüe en el embalse. La Unidad Militar de Emergencias despliega dos destacamentos en Aznalcóllar. Se ha elegido esta localidad como base para controlar las zonas mineras de Sevilla y Huelva. Realizan trabajos de achique, con el equipo medio de bombeo de aguas y lodos. El agua de lluvia arrastra pirita y los trabajos están tratando de evitar que desagüe en el embalse.

YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
miarmas preparándose para beber agua sazonada con pirita en tres, dos, uno... acordaos cuando vayáis a votar quién reabrió la mina (administración andaluza) y de qué administración (gobierno de Sánchez) depende la UME que está poniendo parches intentando salvarle los muebles o taparle las vergüenzas a Juanma (NO, el "muro de contención" no estaba previsto de forma permanente, porque claro, como acá no llueve, pues eso que se ahorra la empresa privada que explota la mina. y así todo)
4 K 58
roker #3 roker
#2 ¡Con la de hierro que tiene!

www.youtube.com/watch?v=cK3-eQ_Auec
0 K 10
Milmariposas #5 Milmariposas
Un asunto vergonzoso que colea más de 25 años y que se saldó sin ningún responsable juzgado.
1 K 35
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#5 Así estamos...  media
1 K 35
pepel #7 pepel
La junta de Andalucía no había tenido tiempo de hacerlo.
0 K 20
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Son dos destacamentos de la UME los que están desplegados en Aznalcóllar, con 110 efectivos en total. Se ha elegido esta localidad como centro operativo para controlar las zonas mineras de Sevilla y Huelva.
0 K 12
Kasterot #4 Kasterot
Ahí está lo público. Y mientras la multinacional a verlas venir desde la barrera
0 K 11

