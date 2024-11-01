La UME instala un muro de contención en la mina de Aznalcóllar para evitar el arrastre de pirita al embalse  

El agua de lluvia arrastra pirita y los trabajos están tratando de evitar que desagüe en el embalse. La Unidad Militar de Emergencias despliega dos destacamentos en Aznalcóllar. Se ha elegido esta localidad como base para controlar las zonas mineras de Sevilla y Huelva. Realizan trabajos de achique, con el equipo medio de bombeo de aguas y lodos. El agua de lluvia arrastra pirita y los trabajos están tratando de evitar que desagüe en el embalse.