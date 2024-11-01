edición general
Umberto Eco, diez años después

Homenaje al intelectual italiano diez años después de su muerte, revisando su pensamiento a la luz de los medios, Internet y las redes sociales.

Anfiarao #3 Anfiarao
Eco ya nos advirtió del auge de la regresfera en la vida social, con su profética "la invasión de los idiotas"

Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban sólo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas

Mi pequeña y humilde contribución a la causa de Eco y contra esta invasión derechil va dirigido a ese fragmento concreto "ellos eran silenciados rápidamente", ridiculizando los comentarios que los regres suelen dejar por las redes sociales.
manzitor #2 manzitor
Todavía sueño con que leo El Péndulo de Focault mientras consulto el diccionario.
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
Eco del pasado
rar #1 rar
Justo ahora estoy leyendo "El cementerio de Praga" y no sé si un coñazo supremo o una obra de arte. Vamos, lo que suele pasar con el bueno de Umberto.
ombresaco #4 ombresaco
#1 una cosa no quita la otra.
