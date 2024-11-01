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La ultraderecha quiere eliminar el dinero estatal para las iglesias cristianas en Alemania

La ultraderecha quiere eliminar el dinero estatal para las iglesias cristianas en Alemania

AfD pretende castigar a las iglesias católica y evangélica por mantener «posiciones unilaterales de izquierda»

| etiquetas: alemania , ultraderecha , iglesia
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11 comentarios
8 0 0 K 108 actualidad
manbobi #8 manbobi
#4 Me parece bien no financiar el pensamiento mágico fundamentalista. Lo de las posiciones de izquierda es muy cuestionable.
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RoterHahn #11 RoterHahn
#8
Con decir que no estas en ninguna de las dos iglesias es suficiente para no pagar el impuesto correspondiente.
Mi mujer no paga a la iglesia evangélica, como yo no pago a la católica.
Y aqui en alemania, la iglesia evangélica es un buen contrapeso ante los nazis.
Por lo cual... Por mi que sigan financiandose de los creyentes que quieran pagar.
A la fuckafd ni agua, ni caso a lo que diga.
Que yo todavia sigo sin entender como manda en ese partido racista, misogino y homofobo una mujer casada con otra mujer y extranjera.
0 K 13
#2 candonga1
Mira!!!... como en Españ...eeeer, no, aquí, no.
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Fedorito #4 Fedorito *
#1 #2
¿Os parece bien eliminar las subvenciones estatales a todo aquel que mantenga "posiciones unilaterales de izquierda"?

:shit:
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capitan__nemo #6 capitan__nemo
Si lo aplican a todas las iglesias, religiones y sectas, bien.
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manbobi #1 manbobi
Por fin una buena idea de la IF. A ver si cunde.
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Eibi6 #7 Eibi6
Leer la Biblia es woke{shit}
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#9 corin
Tomar una decisión buena por los motivos equivocados la convierte en una decisión incorrecta.
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#5 Eukherio
Tienen que declarar que dejarán de ayudar a los pobres y se centrarán en atacar a los gays y a las mujeres que quieran abortar. Jesucristo era comunista.
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penanegra #3 penanegra
Uau eso no lo veía venir. :shit:
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#10 moratos
Lo ultras que deben de ser si consideran a las Iglesias de izquierdas.
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menéame