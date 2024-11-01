·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11418
clics
Pablo Motos, Sonsoles Ónega y el IVA de los libros
7324
clics
Filtran video vito quiles descompuesto ante jueza "rubén sánchez llora emocionado "va palante"
5767
clics
Javier Ruiz publica los más de dos minutos en los que Quiles tartamudea ante la jueza: "Gallito en las redes, cobarde en los tribunales"
3935
clics
Convertir tu país en un pozo de mierda
4937
clics
"Pedoflix presenta...": Irán se ríe de Donald Trump con un meme viral de 'Piratas del Caribe'
más votadas
632
Pablo Motos, Sonsoles Ónega y el IVA de los libros
651
Una iniciativa ciudadana que pide a la UE que suspenda su asociación Israel alcanza el millón de firmas
574
Abby Martin fue a Israel. Es peor de lo que crees [ENG]
516
La Policía Nacional irrumpe en una ofrenda floral a la II República en el cementerio de Guadalajara
505
El Constitucional examina el desprecio del Supremo a la palabra de seis periodistas en la condena al fiscal general
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
6
clics
La ultraderecha quiere eliminar el dinero estatal para las iglesias cristianas en Alemania
AfD pretende castigar a las iglesias católica y evangélica por mantener «posiciones unilaterales de izquierda»
|
etiquetas
:
alemania
,
ultraderecha
,
iglesia
8
0
0
K
108
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
0
0
K
108
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#8
manbobi
#4
Me parece bien no financiar el pensamiento mágico fundamentalista. Lo de las posiciones de izquierda es muy cuestionable.
1
K
23
#11
RoterHahn
#8
Con decir que no estas en ninguna de las dos iglesias es suficiente para no pagar el impuesto correspondiente.
Mi mujer no paga a la iglesia evangélica, como yo no pago a la católica.
Y aqui en alemania, la iglesia evangélica es un buen contrapeso ante los nazis.
Por lo cual... Por mi que sigan financiandose de los creyentes que quieran pagar.
A la fuckafd ni agua, ni caso a lo que diga.
Que yo todavia sigo sin entender como manda en ese partido racista, misogino y homofobo una mujer casada con otra mujer y extranjera.
0
K
13
#2
candonga1
Mira!!!... como en Españ...eeeer, no, aquí, no.
0
K
20
#4
Fedorito
*
#1
#2
¿Os parece bien eliminar las subvenciones estatales a todo aquel que mantenga "posiciones unilaterales de izquierda"?
0
K
11
#6
capitan__nemo
Si lo aplican a todas las iglesias, religiones y sectas, bien.
0
K
16
#1
manbobi
Por fin una buena idea de la IF. A ver si cunde.
0
K
11
#7
Eibi6
Leer la Biblia es woke{shit}
0
K
9
#9
corin
Tomar una decisión buena por los motivos equivocados la convierte en una decisión incorrecta.
0
K
9
#5
Eukherio
Tienen que declarar que dejarán de ayudar a los pobres y se centrarán en atacar a los gays y a las mujeres que quieran abortar. Jesucristo era comunista.
0
K
8
#3
penanegra
Uau eso no lo veía venir.
0
K
7
#10
moratos
Lo ultras que deben de ser si consideran a las Iglesias de izquierdas.
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Con decir que no estas en ninguna de las dos iglesias es suficiente para no pagar el impuesto correspondiente.
Mi mujer no paga a la iglesia evangélica, como yo no pago a la católica.
Y aqui en alemania, la iglesia evangélica es un buen contrapeso ante los nazis.
Por lo cual... Por mi que sigan financiandose de los creyentes que quieran pagar.
A la fuckafd ni agua, ni caso a lo que diga.
Que yo todavia sigo sin entender como manda en ese partido racista, misogino y homofobo una mujer casada con otra mujer y extranjera.
¿Os parece bien eliminar las subvenciones estatales a todo aquel que mantenga "posiciones unilaterales de izquierda"?