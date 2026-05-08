Ultimátum del juez a Elisa Mouliaá: si no comparece el 15 de junio por la querella de Errejón podrá ordenar su detención y traslado al juzgado

El juez que tramita la querella de Íñigo Errejón contra Elisa Mouliaá por acusarle públicamente de manipular a sus testigos ha dado un ultimátum a la actriz, que no ha comparecido las dos veces que ha sido citada para responder por este asunto. Tendrá que acudir a declarar el 15 de junio, bajo apercibimiento de detención y denuncia de desobediencia a la autoridad. Así lo establece una providencia a la que tuvo acceso la Cadena SER y que se dicta después de que un médico forense reconociese a la actriz en su domicilio por orden del juez.