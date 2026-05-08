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Ultimátum del juez a Elisa Mouliaá: si no comparece el 15 de junio por la querella de Errejón podrá ordenar su detención y traslado al juzgado

Ultimátum del juez a Elisa Mouliaá: si no comparece el 15 de junio por la querella de Errejón podrá ordenar su detención y traslado al juzgado

El juez que tramita la querella de Íñigo Errejón contra Elisa Mouliaá por acusarle públicamente de manipular a sus testigos ha dado un ultimátum a la actriz, que no ha comparecido las dos veces que ha sido citada para responder por este asunto. Tendrá que acudir a declarar el 15 de junio, bajo apercibimiento de detención y denuncia de desobediencia a la autoridad. Así lo establece una providencia a la que tuvo acceso la Cadena SER y que se dicta después de que un médico forense reconociese a la actriz en su domicilio por orden del juez.

| etiquetas: ultimátum , juez , elisa mouliaá
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7 comentarios
14 2 0 K 76 actualidad
DORO.C #2 DORO.C
Menudo fichaje ha hecho Elisa con su nueva abogada xD xD xD

La Guardia Civil investiga a una abogada de Tenerife por "incitar al asesinato" de dos fiscales jefes, un juez y un alcalde

www.eldia.es/sucesos/tribunales/2026/05/08/guardia-civil-investiga-abo
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SMaSeR #5 SMaSeR
#2 Jodo, la "Abogada Dredd"  media
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KoLoRo #1 KoLoRo
que no ha comparecido las dos veces que ha sido citada para responder por este asunto.

Pero que raro... si el es un abusador/acosador/violador en potencia, por que no comparece para confirmarlo?

No será que.... no, enserio será que.... no no, no puede ser! Como va a ser que sea.... imposible verdad?
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a69 #4 a69
#1 por qué es mujer, ha dicho que ha abusado de ella un machista y con eso ya estaría no? Para que tiene que ir al juzgado?
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Enésimo_strike #7 Enésimo_strike *
La cantidad de recursos desperdiciados con estas mierdas es alucinante.
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Nube_Gris #6 Nube_Gris *
Esta señora se pensaba que podía entrar en la partida para jugar, hacerse notar y sacar partido, como tantas personas que vemos en las tertulias y programas de opinión de la tv., pero no se puede empezar yendo de farol y querer ganar la partida manteniendo ese farol.
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menéame