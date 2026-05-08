Ultimátum del juez a Elisa Mouliaá: si no comparece el 15 de junio por la querella de Errejón podrá ordenar su detención y traslado al juzgado

El juez que tramita la querella de Íñigo Errejón contra Elisa Mouliaá por acusarle públicamente de manipular a sus testigos ha dado un ultimátum a la actriz, que no ha comparecido las dos veces que ha sido citada para responder por este asunto. Tendrá que acudir a declarar el 15 de junio, bajo apercibimiento de detención y denuncia de desobediencia a la autoridad. Así lo establece una providencia a la que tuvo acceso la Cadena SER y que se dicta después de que un médico forense reconociese a la actriz en su domicilio por orden del juez.
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La Guardia Civil investiga a una abogada de Tenerife por "incitar al asesinato" de dos fiscales jefes, un juez y un alcalde
www.eldia.es/sucesos/tribunales/2026/05/08/guardia-civil-investiga-abo
Pero que raro... si el es un abusador/acosador/violador en potencia, por que no comparece para confirmarlo?
No será que.... no, enserio será que.... no no, no puede ser! Como va a ser que sea.... imposible verdad?