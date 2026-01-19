edición general
La última revisión del tren de Iryo siniestrado en Adamuz se produjo hace cuatro días

El tren de Iryo que descarriló este domingo en Adamuz (Córdoba) había sido revisado el pasado 15 de enero, hace tan solo cuatro días, y se fabricó en 2022, según la información de la compañía. Iryo ha explicado en una nota que mantiene comunicación constante con todas las instituciones implicadas -Ministerio de Transportes, Adif, Delegación del Gobierno, Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Adamuz y Córdoba- y agradece la solidaridad, la rápida respuesta y los medios humanos y técnicos desplegados desde el primer momento.

comentarios
nopolar #1 nopolar
El funicular de Lisboa también estaba recién revisado.
#2 MetalAgm
Esto no quiere decir nada... Si en la revision se hizo la vista gorda en alguna pieza porque total "aguanta un poco mas" y la empresa quiere ahorrar costes de mantenimiento, pues es lo que hay...
JuanCarVen #4 JuanCarVen
#2 Perfecto que digas exactamente que se revisó y que no. Que supongo que estará todo documentado.
#5 MetalAgm *
#4 no, yo solo digo que es una posibilidad... no seria la primera vez, mira a Boeing y las denuncias de sus ingenieros acerca de la falta de mantenimiento y sistemas de seguridad reducidos para abaratar costes... y estamos en una epoca donde cuenta mas lo que diga mañana la bolsa y la rentabilidad de unos pocos CEOs y accionistas que todo lo demas....
