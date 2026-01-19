La última revisión del tren de Iryo siniestrado en Adamuz se produjo hace cuatro días

El tren de Iryo que descarriló este domingo en Adamuz (Córdoba) había sido revisado el pasado 15 de enero, hace tan solo cuatro días, y se fabricó en 2022, según la información de la compañía. Iryo ha explicado en una nota que mantiene comunicación constante con todas las instituciones implicadas -Ministerio de Transportes, Adif, Delegación del Gobierno, Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Adamuz y Córdoba- y agradece la solidaridad, la rápida respuesta y los medios humanos y técnicos desplegados desde el primer momento.