publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
12
clics
La última oferta de VPO en Málaga recaba casi 17.000 solicitudes para 253 pisos
Una vez más, han sido miles las personas que han solicitado poder participar en sorteos para adjudicar viviendas de protección oficial en Málaga.
|
etiquetas
:
vpo
,
malaga
,
vivienda
,
problema
4
1
0
K
49
actualidad
5 comentarios
4
1
0
K
49
actualidad
#1
bacilo
Y en 10 años esa vivienda vpo se vende y a tomar por culo la bicicleta.
1
K
20
#4
Doisneau
*
#1
Pues el caso de teatinos mismo. La mayoria del barrio son VPOs adjudicadas a principios de los 2000. Ahora es un hervidero de habitaciones a 500€, con los rentistas de turno quejamdose amargamente a pesar de que saben que estan ganando tres veces mas que hace diez años.
Luego hablas con un rentista y encima la teoria es algo asi como que estan obligados a subir precios porquebel gobierno y las regulaciones... eso si, de los tres estudiantes comiendo pasta y arroz con sus respectivas…
» ver todo el comentario
1
K
22
#2
Cehona
Y el sorteo es para... A ver la bolita... Joder, siempre les toca a los peperos.
Como en Pozuelo de Alarcón.
0
K
13
#3
omega7767
#2
tienen la suerte en el culo desde el nacimiento
1
K
24
#5
ChatGPT
La culpa es de Airbnb
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
