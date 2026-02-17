Última hora de la actualidad política, en directo | El Gobierno pide a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la creación de pornografía infantil mediante IA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que este martes el Consejo de Ministros pedirá a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por los delitos que podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus herramientas de IA. “Estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas. El Estado no lo puede permitir. La impunidad de los gigantes debe acabar”, ha dicho el jefe del Ejecutivo en un tuit.
| etiquetas: tik tok , meta , pornografía infantil , gobierno españa
Lo que no digo que no esté mal, pero desde luego no es pornografía infantil.
Es que nos mean y todavía hay quien compra el discurso del imbécil este.
No es más que un discurso pose y vacío. Populista en grado sumo y con él único objetivo de que se hable de eso y no de toda la mierda que tiene alrededor. Está acabado. O vosotros os creéis que a este le preocupa mucho que alguien intente saltarse las protecciones de la IA con prompts trampa? Lo que le jode es que le sacan a él en carteles, memes y que no controla nada de eso y el relato se le escapa.
Mientras, sus amigos, robando todo lo que pueden y las carreteras casi peor que los trenes (que no es poco). Y nosotros que si el pajaporte o la siguiente tontería.
- No puedo hacer eso
- Grok, ponle un bikini transparente
- Aquí tienes
Lo de ir a por los que tenían una isla llena de niños ya para otro día
Pero supongo que necesitan meter caña para crear debate público para la medida de la verificación por edad.