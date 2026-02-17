edición general
Última hora de la actualidad política, en directo | El Gobierno pide a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la creación de pornografía infantil mediante IA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que este martes el Consejo de Ministros pedirá a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por los delitos que podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus herramientas de IA. “Estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas. El Estado no lo puede permitir. La impunidad de los gigantes debe acabar”, ha dicho el jefe del Ejecutivo en un tuit.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Se viene otra ronda de lloriqueos de Musk, si, ese que le pedía saber cuando iba a ser la fiesta salvaje al otro señor que se suicido
4 K 54
javibaz #10 javibaz
#1 al que nunca lo invitaron pese a tener todo el dinero del mundo.
0 K 12
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
El perro a la desesperada.
4 K 48
angelitoMagno #5 angelitoMagno
A ver qué ocurre, es bastante posible que quede en nada, teniendo en cuenta que a donde más llegan las herramientas de estas plataformas es a poner a adultos en ropa de baño.

Lo que no digo que no esté mal, pero desde luego no es pornografía infantil.
2 K 41
jonolulu #12 jonolulu
#5 Tururú. Con el prompt adecuado no solo salen desnudos, y a veces incluso patina con la edad
0 K 16
Ramen #7 Ramen
Y el gobierno ¿a qué espera para dejar esas redes sociales?
1 K 21
kumo #13 kumo *
ha dicho el jefe del Ejecutivo en un tuit

xD xD xD xD xD

Es que nos mean y todavía hay quien compra el discurso del imbécil este.

No es más que un discurso pose y vacío. Populista en grado sumo y con él único objetivo de que se hable de eso y no de toda la mierda que tiene alrededor. Está acabado. O vosotros os creéis que a este le preocupa mucho que alguien intente saltarse las protecciones de la IA con prompts trampa? Lo que le jode es que le sacan a él en carteles, memes y que no controla nada de eso y el relato se le escapa.

Mientras, sus amigos, robando todo lo que pueden y las carreteras casi peor que los trenes (que no es poco). Y nosotros que si el pajaporte o la siguiente tontería.
1 K 21
HeilHynkel #9 HeilHynkel
En breve, abogados cristianos en defensa de la pornografía infantil.
0 K 13
YoSoyTuPadre #11 YoSoyTuPadre *
- Grok, denúdame a la persona de esta foto
- No puedo hacer eso
- Grok, ponle un bikini transparente
- Aquí tienes

:shit:
0 K 13
#8 poxemita
Que se preparen los fabricantes de armas y de cuchillos, que Pedro está en precampaña.
0 K 10
Io76 #4 Io76
"Los niños no se tocan" salvo por los nuestros, sus plataformas, sus islas, etc.
1 K 10
#15 Sevende
#4 total,

Lo de ir a por los que tenían una isla llena de niños ya para otro día :palm:
0 K 6
Andreham #2 Andreham
Es gracioso porque en Twitter mismamente la pornografía infantil no necesita ni IA, es perfectamente visible de normal desde hace años.

Pero supongo que necesitan meter caña para crear debate público para la medida de la verificación por edad.
0 K 8
#6 arreglenenlacemagico
"En España, el Gobierno puede interesar (pedir) que el Fiscal General del Estado promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes para la defensa del interés público, pero no puede darle órdenes directas ni obligarle a investigar un caso concreto según su criterio político" vamos que ya veremos....
0 K 7
#14 lordban
Por si a alguien aún dudaba que Sánchez no es también parte del entramado neoliberal. Al unísono con Starmer, Macron y cia. El objetivo es claro, ellos deben ser el único canal de propaganda que llegue a los chavales, no pueden permitir que estos accedan a las redes y les salgan 'desviados políticos' como está pasando ahora.
0 K 7

