Última hora de la actualidad política, en directo | El Gobierno pide a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la creación de pornografía infantil mediante IA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que este martes el Consejo de Ministros pedirá a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por los delitos que podrían estar cometiendo por la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus herramientas de IA. “Estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas. El Estado no lo puede permitir. La impunidad de los gigantes debe acabar”, ha dicho el jefe del Ejecutivo en un tuit.