La última guitarra Stradivarius del mundo [Eng]  

Antonio Stradivari (1644?-1737), de Cremona, en lo que hoy es el norte de Italia, perfeccionó el arte de la construcción de violines, pero no se limitó a ese instrumento. Como maestro lutier, también fabricó guitarras. La guitarra Sabionari , que Stradivari fabricó en 1679, es una de las cinco guitarras de este tipo que se conservan hasta la actualidad y la única que aún se puede tocar. En este vídeo, el músico noruego Rolf Lislevand extrae la perfección musical de este instrumento excepcional. Una pieza de Santiago de Murcia (1673-1739)