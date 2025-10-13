edición general
La UER frena la decisión y vuelve al plan inicial

El alto el fuego en Gaza retrasa la votación de noviembre a diciembre, como estaba previsto inicialmente

| etiquetas: uer , eurovisión , poderoso caballero es don dinero
Cehona #2 Cehona
Como los gazaties han vuelto a sus casas (un solar lleno de escombros) aquí paz y dios proveerá.
nemeame #1 nemeame
Me juego un huevo de pato a que Israel va a actuar en Eurovisión y les van a abuchear igual y lo van a volver a tapar con aplausos enlatados. Me encantaría que este año les tiren tanta mierda de vaca y pintura roja al escenario que necesiten contratar a Steven Spielberg para ocultarlo con efectos especiales
