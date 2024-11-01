La UE reclama a España que rebaje los impuestos a la electricidad de los hogares

La directora general de Energía de la Comisión Europea, Ditte Juul Jørgensen, sostuvo este viernes en el Fórum Europa que España "se puede plantear" reducir la carga impositiva aplicada a la electricidad "para ayudar a los hogares vulnerables en sus necesidades de calefacción y refrigeración". Así se expresó Jørgensen en este evento organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, donde señaló que la fiscalidad de la electricidad en España está algo por encima de la media de la Unión Europea. "Es un aspecto que se puede plantear", afirmó...