La UE quiere destinar el 25% del impuesto al CO2 en frontera a ayudar a la industria

La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa una reforma clave del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) con un doble objetivo: reforzar la lucha contra la fuga de carbono y utilizar parte de los ingresos generados para apoyar a la industria europea en su proceso de descarbonización. Plantea que hasta el 25% de la recaudación procedente de este gravamen sobre las importaciones más contaminantes se destine a medidas de apoyo al tejido industrial, especialmente en los sectores más expuestos a la competencia internacional.