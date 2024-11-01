edición general
La UE quiere destinar el 25% del impuesto al CO2 en frontera a ayudar a la industria

La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa una reforma clave del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) con un doble objetivo: reforzar la lucha contra la fuga de carbono y utilizar parte de los ingresos generados para apoyar a la industria europea en su proceso de descarbonización. Plantea que hasta el 25% de la recaudación procedente de este gravamen sobre las importaciones más contaminantes se destine a medidas de apoyo al tejido industrial, especialmente en los sectores más expuestos a la competencia internacional.

#1 Pitchford *
A ver si la UE se va espabilando, porque si no vamos a tener que vivir del turismo. Eso sí, esperemos que ese 25% de ayudas no vaya en su casi totalidad a Alemania.
#3 Pivorexico
Invertir en guerra por una parte contamina , pero a muy largo plazo es todo ventajas .
ChatGPT #4 ChatGPT
#3 yo me siento seguro, los tanques nunca entrarán en mi ciudad, no tienen etiqueta 0
Andreham #2 Andreham
Paguita para que el dinero desaparezca en informes sobre cómo reducir el CO2.
