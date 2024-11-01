edición general
La UE presenta una estrategia de 3.000 millones de euros para reducir la dependencia de China en materia de materias primas

El proyecto ReSourceEU tiene como objetivo reducir el riesgo y diversificar las cadenas de suministro de metales y elementos de tierras raras críticos.

comentarios
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo *
¿Comprarselas y depender de EEUU como con el gas ruso? :troll:
ChatGPT #2 ChatGPT
#1 probablemente compremos tierras raras chinas, con EEUU como intermediario. :troll:
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#5

Eso se lo gasta Florentino en la lata de sardinas del Bernabeu y se queda tan pancho.
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
La UE exportó a China por valor de 200.000 millones. Cosa que no está nada mal, aunque a EEUU le colamos 500.000 millones.
La UE importó de China por valor de 500.000 millones (300.000 de EEUU, por comparar)

No sé, meter 3.000 millones se me antoja un poco escaso.
#5 Barriales *
#3 a escala logaritmica ,eso lo lleva cualquier chinoli entre las uñas de los pies.
Gry #8 Gry *
#3 El mercado global de tierras raras es de alrededor de 4.000 millones anuales.
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
Paripé puro y duro. Más les valdría destinar esa pasta a políticas de empleo.
Ihzan #4 Ihzan
China controla el 70% de la extraccion y el 90% del procesado de tierras raras. Buena suerte.
