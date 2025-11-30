La UE pierde peso geopolítico por miedo a enfrentarse a Trump

Europa se puede ver absorbida por una tormenta perfecta. La pérdida de competitividad frente a Estados Unidos y China; la guerra de Rusia contra Ucrania, de cuyas negociaciones de paz Estados Unidos ha excluido a la UE; la volatilidad del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, que ha impuesto un acuerdo comercial desigual; el avance de la ultraderecha euroescéptica y la ruptura del cordón sanitario por parte de los conservadores tradicionales… Todo puede debilitar desde dentro esa Europa de valores en la que se asienta el Viejo Continente.