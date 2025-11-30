edición general
La UE pierde peso geopolítico por miedo a enfrentarse a Trump

Europa se puede ver absorbida por una tormenta perfecta. La pérdida de competitividad frente a Estados Unidos y China; la guerra de Rusia contra Ucrania, de cuyas negociaciones de paz Estados Unidos ha excluido a la UE; la volatilidad del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, que ha impuesto un acuerdo comercial desigual; el avance de la ultraderecha euroescéptica y la ruptura del cordón sanitario por parte de los conservadores tradicionales… Todo puede debilitar desde dentro esa Europa de valores en la que se asienta el Viejo Continente.

"La Unión Europea, el bloque de 27 miembros y 450 millones de habitantes al que le cuesta un mundo pasar de la norma, los informes y los discursos a la acción..."
