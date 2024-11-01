La UE pide “una moratoria de los ataques a instalaciones de energía y agua” y que “todas las partes” cumplan el derecho internacional

Frente el “esta no es nuestra guerra” como respuesta a Trump por su petición de una fuerza militar para asegurar el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz, los 27 países de la Unión Europea han optado por mostrar el respaldo a “garantizar la libertad de navegación, una vez que se cumplan las condiciones”, es decir, que se acaben los bombardeos