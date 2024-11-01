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La UE pide “una moratoria de los ataques a instalaciones de energía y agua” y que “todas las partes” cumplan el derecho internacional

La UE pide “una moratoria de los ataques a instalaciones de energía y agua” y que “todas las partes” cumplan el derecho internacional

Frente el “esta no es nuestra guerra” como respuesta a Trump por su petición de una fuerza militar para asegurar el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz, los 27 países de la Unión Europea han optado por mostrar el respaldo a “garantizar la libertad de navegación, una vez que se cumplan las condiciones”, es decir, que se acaben los bombardeos

| etiquetas: ue , peticion , derecho internacional , ataques , instalaciones , agua , energia
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4 comentarios
5 1 0 K 57 actualidad
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Iran se come el petardazo y luego hay que parar los ataques? Que hubieran parado antes de empezar. Si ya se sabía que iba a pasar, ahora se comen las consecuencias.
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pitercio #3 pitercio
Podían añadir que también dejen de masacrar niñas.
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Cometeunzullo #1 Cometeunzullo
Papel para que bibi se limpie el culo.
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#4 laruladelnorte
y que “todas las partes” cumplan el derecho internacional

Trump ya ha dejado muy claro por donde se pasa el derecho internacional...
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menéame