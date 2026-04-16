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La UE perderá el 12 % de su población para 2100, pero España tendrá un 1 % más

La UE perderá el 12 % de su población para 2100, pero España tendrá un 1 % más

La población caerá entre 2025 y 2100, con una pérdida de 53 millones de personas. El pico se alcanzará en tan solo tres años, momento en el que la población comenzará a descender, con una caída en el porcentaje de personas en edad laboral (de 20 a 64 años) del 58 % al 50 %. Los mayores de 80 años pasarían a representar el 16 % de la población, frente al 6 % actual. A diferencia de la mayoría europea, la masa demográfica española seguirá una tendencia creciente hasta los 53,9 millones de habitantes para 2050.

| etiquetas: ue , españa , eurostat , población , perdida
4 0 0 K 53 europa
5 comentarios
4 0 0 K 53 europa
#2 Eukherio
Y no comerán jamón, con lo que queda más para el resto.
1 K 21
Spirito #3 Spirito
#2 En el cortijo de los callaos no se admite jamón pata negra, sino fiambre. :troll:
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eaglesight1 #5 eaglesight1 *
Es mera prospectiva, un juego matemático. Yo podría hacer otra previsión. Una cosa que influirá será el color de los gobiernos.
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Spirito #1 Spirito *
¿Para 2100 dice?

Bueno, ya lo veremos... que yo en primavera me crezco. :troll:
0 K 9
#4 hackerman
Que optimistas
0 K 7

menéame