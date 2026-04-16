La UE perderá el 12 % de su población para 2100, pero España tendrá un 1 % más

La población caerá entre 2025 y 2100, con una pérdida de 53 millones de personas. El pico se alcanzará en tan solo tres años, momento en el que la población comenzará a descender, con una caída en el porcentaje de personas en edad laboral (de 20 a 64 años) del 58 % al 50 %. Los mayores de 80 años pasarían a representar el 16 % de la población, frente al 6 % actual. A diferencia de la mayoría europea, la masa demográfica española seguirá una tendencia creciente hasta los 53,9 millones de habitantes para 2050.