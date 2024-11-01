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La UE pagó a Rusia unos 2.880 millones de euros por el yacimiento de GNL ártico de Yamal en el primer trimestre de 2026. (Eng)
Los datos muestran que el 97 % de todas las entregas de GNL del yacimiento ártico de Yamal en el primer trimestre de 2026 se destinaron a la UE
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¿GNL? Si fuera un yacimiento de petróleo sería petróleo refinado.
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