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La UE pagó a Rusia unos 2.880 millones de euros por el yacimiento de GNL ártico de Yamal en el primer trimestre de 2026. (Eng)

Los datos muestran que el 97 % de todas las entregas de GNL del yacimiento ártico de Yamal en el primer trimestre de 2026 se destinaron a la UE

| etiquetas: gnl , rusia , eu , compra gas
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alehopio #2 alehopio
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#1 levante
¿GNL? Si fuera un yacimiento de petróleo sería petróleo refinado.
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menéame