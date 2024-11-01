En febrero de 2026, la Unión Europea importó 1,54 millones de toneladas de GNL de la planta rusa de GNL de Yamal, distribuidas en 21 cargamentos. Esto marca la primera vez desde abril de 2018 que todos los envíos se destinaron a puertos europeos. Esto se suma a un volumen de compras ya elevado en enero, cuando los compradores de la UE adquirieron el 93 % de la producción de Yamal. Si bien Moscú sugirió la semana pasada que podría redirigir las exportaciones de GNL a Asia, las realidades logísticas hacen que tal cambio sea poco probable.