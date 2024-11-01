edición general
UE lanza NanoIC: Inversión de 2.500 millones para chips de sub-2 nm y autonomía tecnológica

UE lanza NanoIC: Inversión de 2.500 millones para chips de sub-2 nm y autonomía tecnológica

La Unión Europea ha dado un paso decisivo en su estrategia de autonomía tecnológica con la puesta en marcha de NanoIC, la mayor línea piloto prevista en la Ley Europea de Chips. Ubicada en IMEC (Lovaina), la infraestructura suma una inversión total de 2.500 millones de euros y concentra recursos públicos y privados para impulsar la próxima generación de semiconductores, clave para la inteligencia artificial, la movilidad autónoma, la salud digital y la futura conectividad 6G.

kevers #2 kevers
A ver si nos damos prisa que Amazon va a invertir 200.000 millones en la nube y va necesitar muchos chipis de esos...
0
Malinke #1 Malinke
A ver si es verdad, porque llevan saliendo noticias de este tipo hace tiempo y después no se vuelve a oir nada.
Y a ver dónde acaban ese dinero.
0
WcPC #5 WcPC
#1 Conociendo a los belgas en algún cartel de drogas...
0
Malinke #7 Malinke
#5 jeje, si no se vuelve a hablar de esa inversión ni de esos chips, en cualquier negocio turbio y en sobres.
0
#4 CrudaVerdad
De allí 80% para desarollo de Powerpoints, 20% para reuniones e intercambios de Powerpoints.
0
DrEvil #8 DrEvil
Bueno, es un comienzo. A ver si de verdad se consigue establecer un centro europeo de investigación puntera en eso.
El diablo suele estar en los detalles. A ver si está todo bien hecho y de verdad se saca algo de provecho.
0
lgg2 #3 lgg2
Chiringuito, sin aplicación práctica a corto plazo y mucho menos de pasar a producción en algún momento. Próxima generación de semiconductores... vamos a dar un saltito y nos ponemos a la cabeza. Todo son planes y estrategias, nada de realidad palpable. Sumidero de millones.
0
Io76 #6 Io76
La de pasta que se van a llevar los cuatro "listos" (corruptos de siempre). Von der Leyen, Kallas & Co.
0

