La UE e India firman "la madre de los acuerdos comerciales" con la eliminación de aranceles por 4.000 millones de euros

Tras los problema con Mercosur, la UE consigue dar los primeros pasos para cerrar un acuerdo comercial que creará una zona económica de libre comercio de casi 2.000 millones de personas

#1 pirat
¿ Y que las tecnológicas yankis tributen en cada territorio donde desarrollen su actividad, para cuando ?
Solo con estos desfases, tenemos pagada de sobra la extorsión anaranjada, igual habría que empezar a sacar cuentas...
