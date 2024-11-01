edición general
6 meneos
19 clics
La UE hacia su (auto)destrucción

La UE hacia su (auto)destrucción

La economía europea se han entrelazado estrechamente con los capitales norteamericanos, con las corporaciones empresariales y con los grandes fondos de inversión. La disyuntiva es radical: escalada militar o una paz realista, posible. La primera, nos conduce a la guerra y a sus variantes nucleares; la segunda a la autonomía estratégica. Un tratado de paz y cooperación con Rusia es condición previa para una Europa liberada, autónoma, capaz de ser parte activa del nuevo orden internacional multipolar en construcción.

| etiquetas: independencia de europa , europa colonizada , guerra o paz
5 1 5 K 46 actualidad
4 comentarios
5 1 5 K 46 actualidad
#3 angar300
Estamos a tiempo de acelerar el proceso. Desde España, sólo hay que continuar votando a PP y Vox. Autodestruccción... en marcha.
2 K 31
#1 tierramar
Estamos en los límites y los dirigentes europeos nos invitan audazmente a dar un salto hacia adelante. La disyuntiva es radical: escalada militar o una paz realista, posible. La primera, nos conduce a la guerra y a sus variantes nucleares; la segunda a la autonomía estratégica. Al final, la historia vuelve. La pregunta decisiva: ¿qué Europa queremos?, ¿aliada subalterna de los Estados Unidos o sujeto geopolítico independente? En el medio, la Unión Europea. Hoy sabemos, algunos lo venimos…   » ver todo el comentario
1 K 24
Cantro #2 Cantro
El amigo le puede decir a su amo que sus deseos se podrían cumplir si no tuviese tres invasiones en marcha, y estuviese amenazando a varios países más

También mejoraría su fama si la gente que le molesta dejase de morir repentinamente, y dejase de financiar a la ultraderecha
1 K 21
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1 *
Recordemos que este sitio de la noticia está dirigido por Juan Antonio Aguilar
Un conocido falangista pro Putin
"fundador en los años ochenta de Bases Autónomas, militante entre 1996 y 1998 de Falange Española, candidato en el año 2000 por España 2000, fundador en 2005 de la organización neofascista UST (Unión Sindical de Trabajadores), dirigente hasta finales de 2006 del ultraderechista MSR (Movimiento Social Revolucionario) y director del medio El espía digital, una web de

…   » ver todo el comentario
1 K 16

menéame