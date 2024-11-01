La UE hacia su (auto)destrucción

La economía europea se han entrelazado estrechamente con los capitales norteamericanos, con las corporaciones empresariales y con los grandes fondos de inversión. La disyuntiva es radical: escalada militar o una paz realista, posible. La primera, nos conduce a la guerra y a sus variantes nucleares; la segunda a la autonomía estratégica. Un tratado de paz y cooperación con Rusia es condición previa para una Europa liberada, autónoma, capaz de ser parte activa del nuevo orden internacional multipolar en construcción.
También mejoraría su fama si la gente que le molesta dejase de morir repentinamente, y dejase de financiar a la ultraderecha
Un conocido falangista pro Putin
"fundador en los años ochenta de Bases Autónomas, militante entre 1996 y 1998 de Falange Española, candidato en el año 2000 por España 2000, fundador en 2005 de la organización neofascista UST (Unión Sindical de Trabajadores), dirigente hasta finales de 2006 del ultraderechista MSR (Movimiento Social Revolucionario) y director del medio El espía digital, una web de
