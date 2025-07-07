La UE busca fórmulas para lanzar un salvavidas financiero que evite la quiebra de Ucrania

La idea que genera un mayor consenso es enviar a Kiev, en forma de préstamo sin intereses, 140.000 millones de euros sacados de los activos soberanos rusos, fondos congelados en la UE por las sanciones contra el Kremlin. En un contexto de presupuestos ajustados, emplear ese dinero es la mejor opción y la más rápida para la mayoría de los Estados miembros. Pero no para Bélgica, donde está la entidad de servicios financieros en la que se aloja el dinero ruso y sin cuyo acuerdo la propuesta es imposible.
etiquetas: guerra ucrania , industria militar , financiación europea
Vamos, que es regalarle el dinero a Ucrania, que Rusia pedirá a la UE en los tribunales, y entre todos tendremos que subsanar el robo a los rusos, recortando de lo que haga falta.
- Bueno pues vamos a provisionar, o firmarme avales todos los países de la UE. // Bélgica
- No, no, nada por escrito. //UE
Muchos políticos de la UE ya estaban haciendo negocio con las ayudas y ven que se les acaba el chollo, no hay más.
Sino a cuento de qué iban a querer enviar 100K millones a un país en el que ha saltado la liebre con un escándalo de corrupción de proporciones épicas?
Es fácil: porque están trincando a manos llenas desde el minuto 0 y forman parte de esa red de corrupción.
Has oído algo de esa corrupción en los telediarios? Pues eso.