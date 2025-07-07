edición general
La UE busca fórmulas para lanzar un salvavidas financiero que evite la quiebra de Ucrania

La idea que genera un mayor consenso es enviar a Kiev, en forma de préstamo sin intereses, 140.000 millones de euros sacados de los activos soberanos rusos, fondos congelados en la UE por las sanciones contra el Kremlin. En un contexto de presupuestos ajustados, emplear ese dinero es la mejor opción y la más rápida para la mayoría de los Estados miembros. Pero no para Bélgica, donde está la entidad de servicios financieros en la que se aloja el dinero ruso y sin cuyo acuerdo la propuesta es imposible.

#2 k3ym4n
Un robo más a los ciudadanos europeos
#5 Tunguska08Chelyabinsk13
"Ahora, la propuesta es un órdago todavía mayor: usar los balances de caja en forma de préstamo sin intereses para Ucrania, que solo debería devolver en el caso de que el Kremlin pague por los daños tras la guerra. Algo que la Comisión Europea cree que no va a suceder."

Vamos, que es regalarle el dinero a Ucrania, que Rusia pedirá a la UE en los tribunales, y entre todos tendremos que subsanar el robo a los rusos, recortando de lo que haga falta.
#1 Tunguska08Chelyabinsk13
- Que siiiiiiiii, que te respaldaremos si te obligan a devolverlo a vosotros belgas, que siiiiiiiiiiiiii!!! //UE
- Bueno pues vamos a provisionar, o firmarme avales todos los países de la UE. // Bélgica
- No, no, nada por escrito. //UE :troll:
#9 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Y aún serán tan inútiles, que darán el dinero a los ucranianos, y se lo llevaran empresas estadounidenses de armamento y construcción.
tul #10 tul
#8 eso se lo ha inventado un natontando
Javi_Pina #3 Javi_Pina
A cambio sus tierras raras
javibaz #4 javibaz
#3 que ya son propiedad de blackrock
#7 Baneado_por_sincero *
#4 De hecho Blackrock se está yendo ya que la mayoría de depósitos interesantes tanto de carbón como tierras raras están en el este de Ucrania.... En manos rusas....
www.elconfidencial.com/mercados/2022-03-11/el-batacazo-de-blackrock-po
informatepy.com/2024/2025/07/07/blackrock-suspende-fondo-de-reconstruc
#6 Dav3n *
#3 A cambio de nada, es simplemente para meter la mordida final.

Muchos políticos de la UE ya estaban haciendo negocio con las ayudas y ven que se les acaba el chollo, no hay más.

Sino a cuento de qué iban a querer enviar 100K millones a un país en el que ha saltado la liebre con un escándalo de corrupción de proporciones épicas?

Es fácil: porque están trincando a manos llenas desde el minuto 0 y forman parte de esa red de corrupción.

Has oído algo de esa corrupción en los telediarios? Pues eso.
Javi_Pina #8 Javi_Pina
#6 Entre otras cosas porque mientras aguante Ucrania se debilita Rusia y no interesa tener una Rusia fuerte,por lo que sea
