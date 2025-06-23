edición general
4 meneos
37 clics
La UE al borde del pánico tras conocer la nueva Estrategia De Seguridad Nacional de EE. UU. Ojalá sea esto el principio del fin. Análisis

La UE al borde del pánico tras conocer la nueva Estrategia De Seguridad Nacional de EE. UU. Ojalá sea esto el principio del fin. Análisis

Europa sigue siendo estratégicamente importante para EE. UU., y por otro, se enfrenta a una "perspectiva sombría de extinción civilizacional". . América tiene la intención de "luchar activamente" por una Europa renovada, apoyando a los partidos patrióticos de oposición que están ganando fuerza "opositores al actual rumbo de la UE"▪️Se trata de una intervención real en los asuntos internos de la UE, incluyendo el apoyo financiero a los partidos de oposición. Europa, está acabada como actor estratégico, gracias a su psicosis rusófoba masiva

| etiquetas: rusofobia , eurocidio , eeuu gana
4 0 3 K 31 actualidad
7 comentarios
4 0 3 K 31 actualidad
#2 pozz *
De verdad #0, no te cansas de traer la propaganda dirigida por un neonazi rusoplanista?
www.newtral.es/juan-antonio-aguilar-investigacion-inaki-aguirre-falang

El director neonaiz -> geoestrategia.eu/quienes-somos
3 K 37
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
#2 El Aguilar, fascista de España 2000, invitado por Rusia para ser observador en procesos "electorales" xD xD xD xD xD
1 K 14
#3 tierramar
Hipotesis: EEUU está apoyando a PP y VOX; ademas de con dinero, medios de comunicación, y la exportación por parte de Trump a Madrid, de los latino-americanos (adoctrinados contra el socialismo), que van a votar PP.VOX.
1 K 31
Enésimo_strike #6 Enésimo_strike
Otra puta vez la propaganda del nazi favorito de menéame, meneada por gente que se dice de izquierda. Es patetico.
1 K 18
NoPracticante #1 NoPracticante
¿No hay leyes que protejan como ntra estás injerencias extranjeras? Me suena que se anularon los resultados de unas elecciones por la "influencia" rusa.
1 K 15
#4 guuilesmiz
#1 leyes que protejan contra eso? Si tenemos a la mismísima Ursula Von Der Leyen trabajando para ellos, el enemigo!
1 K 14
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
¿Al borde del pánico?
Pero si a Trump ya no se le toma en serio xD xD xD xD xD xD
0 K 7

menéame