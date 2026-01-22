edición general
La UE aprueba las salvaguardas frente a Mercosur con el voto en contra de Vox, que se opone al acuerdo comercial

Este reglamento garantiza la activación rápida del mecanismo de salvaguardias en un plazo máximo de 21 días. Además, fija el principio de reciprocidad sanitaria y fitosanitaria, es decir, que los productores de Mercosur tienen la obligación de cumplir las mismas exigencias que Europa le pide a nuestros productores. Una exigencia reclamada por la gente del campo en España.

#5 Cerberoh *
#3 La izquieda ha votado en contra de Mercosur, y se ha abstenido en esta votación.
troymclure #6 troymclure
#3 www.newtral.es/eurodiputados-votacion-mercosur/20260122/

Lo que quieras, pero mientes mas que hablas
elTieso #8 elTieso
#3 el campo, que mayoritariamente es de Vox/PP, hace muchos años que dió la espalda a la izquierda.
#1 Febrero2027
Y por eso el mundo rural vota a VOX.
Y luego , vosotros urbanitas, les decís que votan mal
#2 Cerberoh
#1 Mercosur va a ir para adelante sí o sí, este reglamento al menos garantiza que las importaciones cumplan con las mismas reglas fitosanitarias que hay en la UE, votar en contra es una traición a los agricultores. Eso sí queda muy bien decir "Voto en contra porque no estoy de acuerdo con el tratado".
#3 Febrero2027
#2 Lo que quieras, pero la izquierda ha dado la espalda al campo
#4 Meinhard
#1 Has leído la noticia? La has entendido Febrero200X?
DonNadieSoy #7 DonNadieSoy
#4 Vienen de tiktok, algo con letras les agobia.
