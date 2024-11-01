·
3970
clics
Otro "mayorín" en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el alcalde a echar sal
3714
clics
¡Que te jod***! El co-creador del lenguaje Go está furioso, con razón, por este correo electrónico de agradecimiento. (EN)
3964
clics
Ni mérito, ni solidaridad, ni futuro: os dieron un master y se quedaron con los pisos
4354
clics
La Guardia Civil implanta el nuevo "pantalón táctico de cuadros"
4695
clics
Sagrada Familia: los comportamientos desconcertantes de Jesús, María y José según los evangelios apócrifos
más votadas
599
El fiscal de la guerra sucia a Podemos interroga al policía que rastreó a Iglesias: “¿Se hizo igual con Rajoy en Gürtel?”
476
La Ertzaintza deja impune la desaparición del test de drogas del hijo de un jefe policial
408
El 50% más pobre de China es MÁS RICO (el doble) que el 50% más pobre de EEUU
407
Colocan banderitas de Israel sobre las heces de los perros de las calles León Leal y Maluquer de Cáceres
284
Fallece Cecilia Giménez, autora de la restauración del Ecce Homo de Borja que dio la vuelta al mundo
Ucrania reporta "exitosos ataques" a refinerías rusas
El Estado Mayor de Kiev señaló que el ataque a la refinería Sirzan provocó un incendio y los daños aún se están evaluando.
actualidad
#2
Don_Pixote
Putin llamando a Trump en breves para llorar que le han quemado el coche también
5
K
62
#5
salteado3
#2
Bueno, pues entonces todo va bien. Ya no hace falta que nos gastemos lo que no tenemos en armas para Ucrania, ya con ataques terroristas se apañan.
2
K
33
#6
Don_Pixote
#5
tranquilo hombre, se te ve malhumorado , el precio de la gasolina no te va a subir.
3
K
42
#7
Pertinax
#6
Es solo que no le entusiasma comer hamster.
2
K
32
#1
pozz
Tecnicamente, no son "exitosos ataques", son "exitosas sanciones"
4
K
49
#4
El_dinero_no_es_de_nadie
Levan 6 meses sin poder exportar combustible y Ucrania les propone otra prórroga
www.meneame.net/story/rusia-extiende-prohibicion-temporal-exportacion-
3
K
40
#3
cosmonauta
*
Eso está verdaderamente lejos del frente.
0
K
13
#8
Ysinembargosemueve
Cuando les llegue la replica el drogadicto presidente de Ucrania, irá a llorar al jardín europeo.
3
K
2
#9
Pertinax
*
#8
Habló la que meneó gran parte de estos envíos:
www.meneame.net/story/25-peores-meneos-2025-retrospectiva-ano-informac
Edit: No te compenso el negativo porque sé que la realidad duele. Te entiendo, créeme. Eres un saco de bulos muy rencoroso y duele que te muestren tu naturaleza. Sin acritud.
2
K
14
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
