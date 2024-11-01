edición general
Ucrania reporta "exitosos ataques" a refinerías rusas

El Estado Mayor de Kiev señaló que el ataque a la refinería Sirzan provocó un incendio y los daños aún se están evaluando.

Don_Pixote
Putin llamando a Trump en breves para llorar que le han quemado el coche también
salteado3
#2 Bueno, pues entonces todo va bien. Ya no hace falta que nos gastemos lo que no tenemos en armas para Ucrania, ya con ataques terroristas se apañan.
Don_Pixote
#5 tranquilo hombre, se te ve malhumorado , el precio de la gasolina no te va a subir.
Pertinax
#6 Es solo que no le entusiasma comer hamster.
#1 pozz
Tecnicamente, no son "exitosos ataques", son "exitosas sanciones" :troll: :troll:
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
Levan 6 meses sin poder exportar combustible y Ucrania les propone otra prórroga :troll:
www.meneame.net/story/rusia-extiende-prohibicion-temporal-exportacion-
cosmonauta #3 cosmonauta *
Eso está verdaderamente lejos del frente.
Ysinembargosemueve #8 Ysinembargosemueve
Cuando les llegue la replica el drogadicto presidente de Ucrania, irá a llorar al jardín europeo.
Pertinax #9 Pertinax *
#8 Habló la que meneó gran parte de estos envíos:
www.meneame.net/story/25-peores-meneos-2025-retrospectiva-ano-informac
:roll:

Edit: No te compenso el negativo porque sé que la realidad duele. Te entiendo, créeme. Eres un saco de bulos muy rencoroso y duele que te muestren tu naturaleza. Sin acritud.
