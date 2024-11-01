Rusia extiende la prohibición temporal de la exportación de gasolina

El Gobierno ruso ha extendido este sábado la prohibición temporal de la exportación de gasolina hasta finales de febrero de 2026, restricciones impuestas a finales de agosto, cuando Ucrania intensificó los ataques contra refinerías y puertos desde el mar Negro hasta la costa del Báltico.
| etiquetas: rusia , exportaciones , gasolina
Hace 3 dias fue atacada la refineria de Novocherkassk con misiles Storm Shadow, y la pasada noche fue atacada la refineria de Syzran con drones....
Y los oligarcas rusos jodidos por la operación militar especial
Porque puede ocurrir que el país invadido plante cara como hace Ucrania
Ahora, los compradores internacionales de la gasolina rusa ya saben que la cosa no va tan bien como dice el fascista y criminal de Putin
Sin contar con la mala imagen en el mercado doméstico
Y cada céntimo que no entra en el bolsillo de los oligarcas rusos es un clavo en el ataud de Putin
El amo Putin seguirá contando contigo