La UCO también le dice al juez Peinado que no hay indicios para investigar Begoña Gómez por el rescate de Air Europa

El juez pidió informe a la policía judicial, después de que la Audiencia de Madrid le haya impedido investigar el rescate de la aerolínea en cuatro ocasiones

etiquetas: uco , peinado , air europa , begoña gómez
elsnons #3 elsnons
La uco, de quien ? La uco , de quien ? La Uco , de quien ? LA UCO, de quien ? la Unidad de Crimen Organizado …. La uco.
#5 Leon_Bocanegra
#3 Viva Honduras!
Solinvictus #9 Solinvictus
#3 yo estudié en la UCO
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Sujétale el cubata a Peinado, y vemos si "encuentra" indicios o no.
#7 Guil
A los políticos no se les investiga
#6 Leon_Bocanegra
Da igual, aquí seguirán con el cuento de que este es el gobierno más corrupto de la historia y que Sánchez tiene a toda su familia metida en corrupción y blablabla.
Lo que querían ya lo han conseguido.
#10 Eukherio
#6 Es la misma película que con Podemos. Empezaron hablando de caja B y al final mutó en chorradas como lo de la niñera. Aquí empezaron con lo serio y rápido pasaron a chorradas como lo de la asistenta, si podía o no firmar pliegos sin titulación, y la apropiación del software, sea lo que sea eso de apropiarse de un software.
Kantinero #4 Kantinero
El problema es el amor, el Pelucas esta tan enamorado de Begoña como la Yuso del Perro
Bosck #8 Bosck
Va p'alante.
#1 Febrero2027
Atado y bien atado
