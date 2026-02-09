·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8630
clics
Mapa de densidad de población de la UE [ENG]
9325
clics
Franceses en su línea… xd
7876
clics
Hace 16 años un estudiante de Barcelona buscaba una forma fácil de editar PDFs. La web que creó es una de las más vistas de internet
6308
clics
Resultados Elecciones Aragón 2026 | Votos, escaños y mayorías
6635
clics
Se revela la foto secreta de Epstein de una cena «salvaje» con titanes de la tecnología como Musk o Zuckerberg (Eng)
más votadas
473
Las supervivientes de Epstein publican un anuncio el domingo del Super Bowl pidiendo a la fiscal general Pam Bondi que revele la verdad. [ENG]
651
Trump acusado de estar implicado en la muerte de Epstein en un explosivo correo electrónico enviado al FBI, según revelan los documentos (Eng)
444
El PP de Ayuso activa la maquinaria mediática para desacreditar a la denunciante del caso Móstoles
446
El socialista António José Seguro derrota en las elecciones presidenciales de Portugal al populista André Ventura
373
Francesca Albanese: “Las democracias liberales se dirigen hacia el modelo israelí, con vigilancia, control y exclusión"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
18
meneos
19
clics
La UCO también le dice al juez Peinado que no hay indicios para investigar Begoña Gómez por el rescate de Air Europa
El juez pidió informe a la policía judicial, después de que la Audiencia de Madrid le haya impedido investigar el rescate de la aerolínea en cuatro ocasiones
|
etiquetas
:
uco
,
peinado
,
air europa
,
begoña gómez
12
6
0
K
184
Begoñéame
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
6
0
K
184
Begoñéame
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
elsnons
La uco, de quien ? La uco , de quien ? La Uco , de quien ? LA UCO, de quien ? la Unidad de Crimen Organizado …. La uco.
1
K
14
#5
Leon_Bocanegra
#3
Viva Honduras!
0
K
12
#9
Solinvictus
#3
yo estudié en la UCO
0
K
7
#2
mente_en_desarrollo
Sujétale el cubata a Peinado, y vemos si "encuentra" indicios o no.
0
K
12
#7
Guil
A los políticos no se les investiga
0
K
12
#6
Leon_Bocanegra
Da igual, aquí seguirán con el cuento de que este es el gobierno más corrupto de la historia y que Sánchez tiene a toda su familia metida en corrupción y blablabla.
Lo que querían ya lo han conseguido.
0
K
12
#10
Eukherio
#6
Es la misma película que con Podemos. Empezaron hablando de caja B y al final mutó en chorradas como lo de la niñera. Aquí empezaron con lo serio y rápido pasaron a chorradas como lo de la asistenta, si podía o no firmar pliegos sin titulación, y la apropiación del software, sea lo que sea eso de apropiarse de un software.
0
K
8
#4
Kantinero
El problema es el amor, el Pelucas esta tan enamorado de Begoña como la Yuso del Perro
0
K
11
#8
Bosck
Va p'alante.
0
K
9
#1
Febrero2027
Atado y bien atado
0
K
6
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Lo que querían ya lo han conseguido.