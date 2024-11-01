La UCO detiene a Álvaro Romillo, el empresario que entregó 100.000 euros a Alvise Pérez

Se le acabó la fiesta. La Unidad Central operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este jueves al empresario Álvaro Romillo, conocido como 'CryptoSpain', quien admitió haber entregado 100.000 euros al ultra y eurodiputado, Alvise Pérez, tras descubrirle una cuenta en Singapur vinculada a él con 29 millones de euros y al considerar que había un riesgo de fuga elevado.